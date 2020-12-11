В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 10 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 298 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 школьников.

Региональный минздрав сообщает еще о 15 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек в возрасте 55 – 89 лет. Еще у 5 причиной смерти стали хронические заболевания: у 50-летнего мужчины – пиелонефрит, у остальных – сахарный диабет, осложненный гипертонией или легочной недостаточностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в регионе подтверждено 29 тысяч 649 случаев заболевания COVID-19. 1026 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 376.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.12.20

В Челябинске направили в суд дело банды фальшивомонетчиков. / Уездные страсти: экс-глава южноуральского села готовит жалобу в СКР на райдепа за ругать в соцсетях. / В Челябинске разгорается депутатский скандал из-за зарплаты спикера гордумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»