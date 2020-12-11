МУП выставляет челябинцам завышенные счета из-за неустановленных мэрией счетчиков

Прокуратура Челябинска потребовала прекратить начисление повышенной платы за водоснабжение нанимателям муниципальных жилых помещений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска в ходе проверки законности начисления платы за водоснабжение выявило нарушения жилищного законодательства, допущенные мэрией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить их оснащение приборами учета используемой воды, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию, напомнили в прокуратуре.

При этом обязанность по установке счетчиков в муниципальных квартирах лежат на органах местного самоуправления.

Однако администрация Челябинска водосчетчики в принадлежащих городу помещениях не ставит. В итоге проживающим в них жильцам МУП «ПОВВ» (также принадлежащее городу) начисляет плату за водоснабжение с применением повышающего коэффициента.

По результатам проверки прокуратурой Челябинска главе Челябинска и руководителю МУП «ПОВВ» внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства об энергосбережении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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