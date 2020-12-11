Южный Урал вошел в число лидеров по числу злостных неплательщиков по кредитам

Челябинская область вошла в число регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год число злостных неплательщиков выросло в России на 22% и достигло 11,7 миллиона человек. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По данным ведомства, за год приставы принудительно взыскали с россиян 111,3 миллиарда рублей просроченных кредитов. При этом больше всего неплательщиков живут в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях.

Как отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, рост числа заемщиков-должников связан с падением доходов из-за спровоцированного пандемией COVID-19 кризиса. По словам коллекторов, больше половины заемщиков признаются, что платить по кредитам стало сложнее из-за снижения заработка в период локаута.

При этом, каждый пятый должник в портфеле коллекторских агентств вышел на просрочку именно во время режима самоизоляции. Средняя сумма задолженности составляет 120 тысяч рублей. «Наибольший рост должников, которые вышли на просрочку в период пандемии и с которыми сейчас работают коллекторские агентства, зафиксирован в сегменте потребительских кредитов как наиболее высокорискованном направлении», – цитируют «Известия» руководителя одного из агентств.

По расчетам экспертов, объем просрочки и число неплательщиков будут расти, как минимум, до конца I квартала 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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