Мэрия Магнитогорска отказалась оборудовать снегосвалки

Магнитогорские чиновники пытались оспорить решение суда, обязывающее их оборудовать снегосвалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверку исполнения законодательства в области охраны окружающей среды Магнитогорская природоохранная прокуратура начала на основании обращений южноуральцев по вопросам законности организации свалок снега и мусора на территории города.

В ходе нее было установлено, что мэрия не обеспечила складирование собранного снега, а также отходов от зимней уборки улиц на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом.

Прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на администрацию обязанность оборудовать снегосвалку. В августе нынешнего года суд удовлетворил иск прокурора, обязав чиновников в течение года устранить допущенное нарушение.

Администрация города не согласилась с этим решением и обжаловала его в Челябинский областной суд.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы областным судом решение Правобережного районного суда Магнитогорска оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Решение районного суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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