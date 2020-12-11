В Магнитогорске умерла малышка, которую пыталась убить собственная мать

В магнитогорской больнице скончалась полугодовалая девочку, которой мать разбила голову о дверной косяк.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 4 декабря в квартире одного из домов Магнитогорска женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, бросила 7-месячную дочь, которая плакала, в косяк дверного проема.

Ребенок с тяжелой травой головы был доставлен в лечебное учреждение. Женщине предъявлено обвинение в покушении на совершение убийства, она заключена под стражу.

Малышка все это время находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Вчера, 10 декабря, ребенок умер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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