Магнитогорских чиновников поймали на переплатах по контрактам на благоустройство

ГКУ Челябинской области выявило нарушения в мэрии Магнитогорска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного контрольного управления Челябинской области, ведомство провело проверку администрации Магнитогорска по вопросу расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство городских территорий.
«По результатам проверки установлены финансовые нарушения, в том числе неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в оплате товаров, работ (услуг) по завышенной стоимости, некачественно выполненных работ, а также неправомерная оплата фактически невыполненных работ по благоустройству», – уточнили в ГКУ.
Материалы проверки направлены в прокуратуру региона.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.12.20
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