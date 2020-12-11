Челябинские полицейские открыли огонь по пьяным дебоширам

В Челябинске сотрудники полиции ранили двух горожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вечером 10 декабря около дома №7 по Копейскому шоссе сотрудники отдела полиции «Ленинский» во время патрулирования услышали крики о помощи женщины, которую избивали двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские бросились на помощь горожанке. Однако пьяные дебоширы не реагировали на требования стражей порядка. Более того, угрожая предметом, похожим на нож, они попытались напасть на сотрудников органов внутренних дел. Чтобы охладить пыл мужчин, полицейские произвели предупредительные выстрелы, после чего нападавшие попытались скрыться.

Тогда стражи порядка выстрелили дебоширам по ногам. В результате злоумышленники были задержаны. Нападавшими оказались местные жители 48 и 45 лет, один из которых был неоднократно судим.

В настоящее время 48-летний подозреваемый находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Второму задержанному оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой предварительно установлено, что оружие применено правомерно. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, квалифицируемого статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Челябинск, Виктор Елисеев

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