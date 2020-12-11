Треть строителей ковидного госпиталя под Челябинском заразились коронавирусом

Несколько сотен строителей инфекционной больницы в Сосновском районе заразились COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темпы строительства новой инфекционной больницы под Челябинском пришлось снижать из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщил министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин.

По словам чиновника в конце сентября – начале октября на стройке ковидного госпиталя работало до 800 человек. «Порядка 250 человек заразились, пришлось снижать темпы, передислоцировать рабочую силу, искать новых людей. Строительные компании чувствуют дискомфорт в части болезней и коммуникаций», – рассказал г-н Тупикин.

Напомним, новую инфекционную больницу в поселке Малая Сосновка открыли 11 ноября этого года. Ее вместимость составляет 500 мест. Сейчас здесь лечится более 300 пациентов с COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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