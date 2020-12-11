После ремонта челябинской публички возбудили уголовное дело об уничтожении памятника культуры

В Челябинске возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.
Установлено, что в период с апреля 2019 по июнь 2020 года ООО «Евразия-Сервис» выполняло работы по ремонту фасада Челябинской областной универсальной научной библиотеки, признанной объектом культурного наследия регионального значения, в рамках государственного контракта стоимостью свыше 18,4 млн рублей.
«В ходе мероприятий по контролю за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия выявлено, что произведенные работы не соответствуют научно-проектной документации, произведены некачественно, не обеспечена сохранность особенностей объекта. Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия).
Расследование уголовного дела постановлено на контроль в прокуратуре области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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