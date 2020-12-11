Из-за серьезной аварии под Миассом перекрыли дорогу. Есть погибшие

В Челябинской области столкнулись два автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на автодороге Миасс – Златоуст сегодня, 11 декабря.

Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в двух километрах от поселка Лесной, расположенного на территории Миасса. По словам очевидцев, обе машины серьезно пострадали.

Столкнувшиеся автомобили перегородили трассу, больше часа на прилегающем участке магистрали была пробка.

По информации ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля BYD выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со следовавшим во встречном направлении Chevrolet Niva. От полученных травм водитель BYD скончался на месте ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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