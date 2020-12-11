Чудо: южноуральцы приобретают иммунитет к коронавирусу, не болея и не прививаясь

Около 30% южноуральцев имеют антитела к коронавирусу. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сегодня сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По ее словам, такого уровня коллективного иммунитета недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции, – нужно хотя бы 60%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под коллективным иммунитетом подразумевают такое состояние популяции и условий ее существования, при котором появление в ней источника инфекции не приводит к взрывному росту количества заразившихся. Общий иммунитет появляется, когда значительная доля населения становится иммунной: переболевшей или привитой.

Учитывая, что массовая вакцинация еще не началась – в область только поступила первая тысяча доз, да и иммунитет у привитых этой партией еще не выработался, 30% южноуральцев, о которых говорила Гехт, для выработки антител должны были переболеть ковидом. Но численность населения Челябинской области составляет 3,5 млн человек, и 30% от этого количества – это больше 1 млн.

А согласно официальным данным южноуральского минздрава, «на утро 11 декабря в регионе подтверждено 29 тысяч 947 случаев заболевания COVID-19», что составляет всего 0,86% от общего числа жителей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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