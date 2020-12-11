На Южном Урале растет доля умерших от ковида

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает ухудшаться: средний темп прироста заболеваемости за неделю составил 1,1%. Сегодня на каждые 100 тысяч южноуральцев приходится более 860 инфицированных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», увеличивается и доля умерших от ковида в общей структуре смертности среди зараженных. Если в последних числах ноября COVID-19 фиксировался как причина смерти в 33% летальных исходов, то 2 декабря – в 58%, 7 декабря – в 61%, а сегодня – в 66%.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила это так: «Это как раз те люди, которые длительное время находились в том числе на аппаратах искусственной вентиляции легких. И спустя определенный промежуток времени – 2 – 3 недели – мы фиксируем летальные исходы. Это с точки зрения медицины объяснимая история. Мы сейчас пожинаем плоды пиковых значений госпитализаций, начиная с начала ноября».

Слова чиновницы картины не прояснили, ведь в начале ноября показатели выявляемости соответствовали уровню второй половины июня, но смертность была в 1,5 – 2 раза выше. А если отсчитать от в сравниваемых дат 2-3 недели вперед, так летом в этот период смертность среди зараженных даже понизилась, а от ковида 2 недели вообще никто не умирал. А в конце ноября и те, и другие показатели пошли вверх.

Очевидно, что причина не только в росте заболевших. И, исходя из логики первого вице-губернатора, и летальность в целом, и доля смертей непосредственно от ковида продолжат увеличиваться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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