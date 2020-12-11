Магнитка поделилась опытом поддержки пожилых людей в условиях пандемии

Председатель совета ветеранов ПАО «ММК» Александр Титов принял участие во всероссийском совещании «Организация поддержки ветеранов предприятий и организаций во время коронавирусной инфекции: «Коллектив – ветеранам».

Форум прошел в формате видеоконференции, на которой присутствовали представители руководства советов ветеранов более 200 предприятий и организаций из 68 регионов России. Организатором совещания выступил «Союз наставников по повышению производительности труда» при поддержке комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Именно пожилые люди в период сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции, стали одной из наиболее пострадавших категорий населения. В числе проблем, с которыми они столкнулись – ограничения в передвижении, вынужденная самоизоляция, сложности с покупкой товаров и многое другое.

В ходе совещания были презентованы лучшие практики по организации совместной работы руководства предприятий, советов ветеранов, профкомов, молодежных организаций для помощи пожилым людям.

Александр Титов рассказал об опыте Магнитогорского металлургического комбината, отказавшегося от разделения ветеранов на «своих» и «чужих» и взявшего на себя ответственность за обеспечение достойных условий жизнедеятельности всех одиноких пенсионеров старше 65 лет – таких в городе более 12,5 тысяч.

С апреля по октябрь 2020 года по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализована комплексная благотворительная программа «Мы – вместе!». Ее цель – обеспечить безопасность и минимизировать пребывание в общественных местах одиноких пенсионеров «65+». В рамках программы поддержку оказали также 13 тысячам малообеспеченных семей.

На базе благотворительного фонда «Металлург» был создан благотворительный счет для сбора денег на приобретение продуктов и средств индивидуальной защиты. Он позволил аккумулировать более 173 миллионов рублей, причем доля перечислений ПАО «ММК» в общих сборах составила более 95 процентов.

В приобретении продуктов питания и средств индивидуальной защиты для формирования благотворительных наборов участвовали фонд «Металлург» и ПАО «ММК». В поставке продуктов и комплектации наборов, их доставке участвовали легкоатлетический манеж, комплексные центры социального обслуживания населения Магнитогорска. Автотранспорт предоставило градообразующее предприятие. Продуктовые наборы доставлялись дважды в месяц, наборы СИЗ – ежемесячно.

В формировании и раздаче бесплатных наборов приняли участие 611 человек. На протяжении действия программы выдано свыше трехсот тысяч продуктовых наборов и более полусотни тысяч комплектов СИЗ.

В связи с неблагоприятными эпидемическими условиями в 2020 году вынужденно заморожены социальные программы для пенсионеров комбината, связанные с вовлечением их в массовые мероприятия, включая оздоровление в санаториях и домах отдыха. Но обязательства, взятые комбинатом в рамках программы «Забота» и временно приостановленные в связи с пандемией, будут выполнены в полном объеме после снятия ограничений в регионе.

Но все основные направления поддержки ветеранов предприятия сохранены на прежнем уровне.

Опытом помощи ветеранам в адаптации к изменившимся условиям жизни в связи с пандемией COVID-19 поделились и другие общественные организации, действующие в крупных компаниях – таких как Нижнетагильский металлургический комбинат, КамАЗ, Славнефть.

Участники совещания приняли решение обобщить и пропагандировать новый опыт ветеранских организаций. Следующая видеоконференция пройдет в феврале.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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