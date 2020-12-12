Число подтвержденных случаев COVID-19 в Челябинской области превысило 30 тысяч

В Челябинской области подтверждено 300 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти еще 14 зараженных. Непосредственно от ковида умерли 9 человек в возрасте от 38 лет до 91 года. 69-летний мужчина скончался от острого инфаркта миокарда, нередко развивающегося на фоне инфекции. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания – диабет и ХОБЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе подтверждено 30 тысяч 247 случаев заболевания COVID-19. 1 тысяча 40 зараженных умерли, из них непосредственно от инфекции – 385.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.12.20

Чудо: южноуральцы приобретают иммунитет к коронавирусу, не болея и не прививаясь. / На Южном Урале растет доля умерших от ковида. / Из-за серьезной аварии под Миассом перекрыли дорогу. Есть погибшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»