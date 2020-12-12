Самые крутые слухи недели: народ в шоке

Вчерашний герой – обратно герой

Говорят, в Миассе, кроме ситуации с ковидом и диким дефицитом любой медпомощи, кроме стоматологической, обсуждают ставшую достоянием прессы и общественности историю с пьяной аварией, виновником которой почти год назад стал экс-мэр и экс-депутат ЗакСо Михаил Жмаев, который дот сих по пытается оспорить наказание которое получил за правонарушение. Попутно население обсуждает его астрономические долги за ЖКХ, долги партнерам и платные услуги, которые он оказывает горожанам – в основном, пенсионеркам, стабильно проигрывая суды.

Ибо нефиг

А в Челябинске элиты похихикивают над историей с полумиллионной зарплатой спикера гордумы Шмидта: мол, высокомерного протеже Шестакова и Текслера «слили» в результате интриги, простроенной Ильей Мительманом и еще кучей городских випов. Ну, не нравится им персонаж, хотят его, если не заменить, то микшировать. Частично потому, что Шмидт, как стало известно от инсайдеров из ЕР, пытается сейчас «подсидеть» думского аксакала Дмитрия Вяткина и взобраться еще на одну ступеньку по карьерной лестнице.

Возвращение

Впрочем, касательно продвижения Шмидт есть еще одна сплетня: мол, чтобы не раздражать городских бизнесменов, губернатор таки подумывает его убрать – в региональные министры образования, поскольку, по слухам, нынешний минобраз Кузнецов всерьез подумывает о проректорской должности в родном ЧелГУ – стареет, ищет «вечную» карьерную гавань.

Иногда лучше молчать всегда

Кроме Шмидта, как говорят, очередной головной болью АЛТекслера стала сенаторка Павлова. А ведь его предупреждали, что однажды эта дивная дамочка может открыть рот, и тогда шедевральные высказывания Гехт в этой же ипостаси – про экологический экстремизм или запрет на генномодифицированные продукты – покажутся интеллектуальными жемчужинами. Губернатор всерьез поручил своим клевретам подыскать «королеве Марго» (так, якобы, самоназывает себя в ближнем кругу сенаторка) замену и побыстрее. Одним из вариантов, говорят, (видимо, чтобы было смешнее) предполагается послать в Сенат нынешнего управляющего директора ЧТПЗ Павлова …

Лучше птички, чем народ

Говорят, чтобы как-то сблизиться с народом, идеологи и пиарщики губернатора рассматривают варианты новогоднего перфоманса с участием АЛТ и прочих чиновников. Среди вариантов – Текслер готовит оливье с бочковыми огурцами, а Гехт печет штоллен. Пшеницын с дочкой кормит замерзающих птичек и белочек в бору и развешивает кормушки, которые семья сделала из пластиковых бутылок. Виктория Сахарова – онлайн лепит пельмени, а минкульт Бетехтин наряжает елочку в лесу, у костра, один …

Говорят, в целом, идея губернатору понравилась, только он хочет слегка изменить сценарий – или птичек покормить, или елочку живую наряжать, а нарезку оливье отдать Бетехтину или Пшеницыну…

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