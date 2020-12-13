В Челябинской области за сутки подтверждено более 300 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 303 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у 3 школьников.

Региональный минздрав сообщает о 13 смертях зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек в возрасте от 47 до 86 лет. 64-летняя женщина умерла от обширного ишемического инфаркта, нередко развивающегося на фоне инфекции. Причиной смерти еще четырех человек стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 30 тысяч 550 случаев заболевания COVID-19. 1 тысяча 53 инфицированных умерли, непосредственно от ковида – 393.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.12.20

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