В Челябинской области вынесен приговор южноуральцу, изнасиловавшему 12-летнюю дочь приятеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, установлено, что вечером 2 ноября 2019 года в поселке Дубровка Красноармейского района два приятеля распивал спиртное. Там же находилась 12-летняя дочь хозяина дома, где шел «банкет».

Когда отец девочки уснул, гость совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину мужчина не признал. Однако суд счел его виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, лицом, ранее имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 132 УК РФ).

При вынесении вердикта суд учел, что подсудимый официально не трудоустроен, ранее судим за аналогичное преступление, но у него трое детей.

Насильнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в дошкольных, воспитательных, образовательных организациях и детских учреждениях здравоохранения сроком на 12 лет. Первые 5 лет отбывать наказание он будет в тюрьме, остальные – в колонии особого режима. Кроме того, осужденному назначена мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения и наблюдения у врача психиатра.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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