В Челябинской области за сутки подтверждено более 300 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 305 новых случаев заболевания COVID-19.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных пациентов. Непосредственно от инфекции скончались 5 человек в возрасте от 60 до 83 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания, а ковид был сопутствующим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 30 тысяч 855 случаев заболевания COVID-19. 1 тысяча 65 инфицированных скончались, из непосредственно от коронавируса – 398.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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