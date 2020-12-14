В России нашли способ увеличить яркость светодиодов

Российские ученые разработали краситель, позволяющий увеличить яркость светодиодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, ученые вуза совместно с коллегами из Института органической химии имени Зелинского РАН сумели вывести органические светодиоды с характеристиками свечей на качественно новый уровень.

Они разработали новые красители, позволяющие увеличили яркость светодиодов до 6256 кд/м2.

«Эти красители показали высокие квантовые выходы люминесценции до 20% в твердой фазе и 80% в растворах», – говорится в отчете, опубликованном в журнале «Dyes and Pigments» (Q1).

Разработанные диоды со световыми характеристиками свечей более энергоэффективны. Кроме того, они не излучают синий свет, который воздействует на многие материалы, вызывая их быстрое разрушение, и уменьшает концентрацию мелатонина в организме.

Красители создавались в совместной лаборатории ЮУрГУ и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва). Там же ученые установили строение новых органических светоизлучающих молекул для светодиодов, благодаря которым удалось создать яркие и безопасные источники белого света.

«В качестве одного из слоев светодиода использовались специально созданные нами органические красители, – рассказывает доктор химических наук, профессор Олег Ракитин. – Замена пиридинового цикла на бензольный во внутреннем акцепторе позволила увеличить яркость прибора. Нами впервые показано, как замена всего лишь одного атома в сложной молекуле (азота на углерод) может существенно улучшить прикладные характеристики устройства».

Новые светодиоды могут быть использованы как основные источники света в любых помещениях.

Технология их изготовления проста, а исходные материалы для их создания недороги. Поэтому ученые надеются, что в будущем их разработка будет использоваться в практическом плане. Не исключено создание плоских панелей большой площади с регулируемой яркостью свечения.

Челябинск, Павел Зварзин

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