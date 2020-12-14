В Челябинской области велосипедисты украли 400 кило пшеницы

Полиция задержала велосипедистов, укравших 400 килограммов пшеницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району поступило сообщение от представителя предприятия о том, что с территории зернотока, расположенного вблизи села Чудиново, похищено 400 килограммов пшеницы.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители села 49 и 43 лет. Оба они являются работниками данного предприятия. В рабочее время мужчины наполнили восемь мешков и спрятали их на территории, договорившись ночью их вывезти. В дальнейшем в течение двух ночей южноуральцы вывозили пшеницу на велосипедах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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