На ЮУЖД электромонтер погиб от удара током

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования промышленным электричеством работника железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления CRH на транспорте, в отношении электромеханика Карталинской дистанции электроснабжения возбуждено уголовное дело после гибели электромонтера от удара током. Мужчину подозревают в нарушении требований охраны труда.

По данным следствия, 30 ноября 2020 года электромонтер, находясь на площадке монтажной автомотрисы, поднятой к контактной сети воздушной стрелки, под руководством и по указанию электромеханика, производил работу, не предусмотренную нарядом-допуском по монтажу узла фиксации воздушной стрелки. В ходе выполнения работы электромеханик вместо того, чтобы контролировать действия подчиненного, зашел в кабину монтажной автомотрисы, в это время помощник машиниста по указанию сотрудника, выполнявшего работы, повернул площадку в сторону контактной сети, находящейся под напряжением. Электромонтер, полагая, что контактная сеть обесточена, коснулся ее токоведущих и был смертельно травмирован током рабочего напряжения.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили работников железной дороги. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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