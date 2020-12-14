В Челябинской области корова погибла от бешенства

На юге Челябинской области корова умерла от бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, регион на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. С начала 2020 года выявлено 65 случаев бешенства животных в 62 неблагополучных пунктах. За аналогичный период в 2019 года было выявлено 67 случаев бешенства животных в 59 неблагополучных пунктах.

В период с 7 по 11 декабря на территории Южного Урала зарегистрирован 1 случай бешенства животных: в биоматериале коровы выявлен вирус бешенства (Брединский район, село Бреды). В населенном пункте распоряжением правительства области установлен карантин.

По данным ведомства, пик заболеваемости бешенством пришелся на 2010 и 2013 годы, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев болезни в Челябинской области. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 годы, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.12.20

На ЮУЖД электромонтер погиб от удара током. / В Челябинской области велосипедисты украли 400 кило пшеницы. / Росстат фиксирует на Южном Урале смертность среди зараженных COVID-19 в 6 раз больше, чем по данным регионального минздрава. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»