Металлурги подготовили новогодние подарки для детей юга Челябинской области

Фонд «Металлург» при готовил для своих юных подопечных сладкие сюрпризы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка не помешает благотворительности, и дети юга области получат кульки от Деда Мороза.

В рамках комплексной программы «XXI век – детям Южного Урала» состоящие на учете в благотворительном фонде «Металлург» детские учреждения города и юга области получают коробки с новогодними подарками для воспитанников.

В соответствии с проведенным еще летом тендером, первые восемь тысяч кульков под названием «Вперед к приключениям» прибыли накануне из Екатеринбурга. В упаковке в форме рюкзачка – семьсот граммов сладостей и сувенирный символ года.

Среди первых адресатов – детский сад №128. Заведующая Галина Бычкова сама приехала в фонд за подарками для воспитанников из малообеспеченных семей и талантливых малышей. С транспортом помог депутат городского Собрания по округу №4 Вячеслав Бобылев. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, заставили педагогов садика изменить традиционный сценарий с большим утренником, но в каждой группе состоится встреча с Дедом Морозом.

До Нового года подарки отправят по адресам восемнадцати специализированных детских учреждений: две с половиной тысячи кульков. Четыре с половиной тысячи передадут школам, садикам и детским досуговым центрам, три с половиной тысячи детвора получит в левобережном и правобережном Дворцах культуры металлургов. Еще девятьсот, а также тысячу двести продуктовых наборов отправят в органы соцзащиты восьми соседних сельскохозяйственных районов для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Кроме того, подарков ждут четыре тысячи участников благотворительных программ фонда.

По традиции, «подарочную» новогоднюю программу «Металлурга» поддерживают благотворители, среди которых крупнейшим остаётся Магнитогорский металлургический комбинат. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, реализация программы идёт полным ходом и новогодние подарки уже ждут детвору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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