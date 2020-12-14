Полиция в Челябинской области потребовала прекратить выдачу онлайн-кредитов

Полиция попросила банки в Челябинской области приостановить выдачу онлайн кредитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ведомство направило обращения в региональные отделения Сбербанк и ВТБ. В них сообщается о том, что среди мошенничеств, связанных с хищением средств с банковских карт южноуральцев наиболее распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков.

Во всех случаях во время телефонных разговоров аферисты под разными предлогами внушают собеседникам опасения за их сбережения или убеждают в том, что злоумышленники оформляют на них кредиты. Проявляя беспокойство, южноуральцы выполняют все указания незнакомцев – диктуют данные своих банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах свои сбережения или кредитные средства и отправляют на «безопасные счета», которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге они лишаются порой очень крупных сумм.

«С целью предупреждения возможности совершения указанных преступлений Главным управлением МВД России по Челябинской области предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов. Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств», – заявили в силовом ведомстве.

Подобные обращения направлены и другим банковским организациям, осуществляющим свою деятельность на территории области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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