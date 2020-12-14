Подкрался праздник незаметно: челябинские чиновники не контролируют фейерверки и новогодние базары

Пока мэрия Челябинска готовит документы по контролю за фейерверками и новогодними базарами, горожане уже вовсю празднуют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настоящим сюрпризом для челябинских чиновников стало открытие «независимых» елочных базаров в городе.

Напомним, еще в начале декабря мэрия Челябинска торжественно объявила, что торговля зелеными красавцами начнется 15 декабря. Оговорившись при этом, что конкретные точки для организации елочных базаров определят районные администрации.

Однако уже на минувшей неделе самые нетерпеливые горожане могли приобрести елку. По всей видимости, предприимчивые южноуральцы не стали дожидаться разрешения городских и районных властей и развернули торговлю самостоятельно. При этом новогодние базары даже не собираются прятаться: в выходные на торговую точку наткнулась даже мэр Челябинска Наталья Котова. Особенно занятно, что чиновница в это время была в отпуске.

Вообще, городские власти оказались полностью не готовы к новогодним праздникам. Например, челябинцы уже вовсю отмечают грядущий новый год. В том числе, используют фейерверки. При этом делают это везде, где только пожелают.

Обычно запуск фейерверков пытаются ограничивать местами, указанными в специально подготовленном для этого документе. Однако во время традиционного аппаратного совещания у главы города, прошедшего сегодня, вице-мэр по городской среде Александр Астахов даже не смог ответить, в какой стадии находится подготовка этого распоряжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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