Челябинцев возмутило качество катков в городе

Жители Челябинска пожаловались на неудовлетворительное качество катков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы пожаловались сразу на несколько катков, расположенных в разных районах Челябинска. Об этом в минувшие выходные горожане рассказали в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в социальных сетях.

«Решили сходить с сыном на каток, АМЗ (Кузнецова). Вот такая прелесть нас ожидала. Спасибо администрации Советского района, что заботитесь о своих жителях», – сопроводила своим комментарием короткое видео горожанка. На ролике видно, что каток как будто усыпан крупными зернами. Кататься на льду подобной структуры весьма сложно.

Еще хуже оказалось качество катка в Металлургическом районе города. «Стадион «Мечел на ЧМЗ», на котором так любил в детстве кататься Алексей Леонидович», – подписал фото с огромными неровностями и зернью житель Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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