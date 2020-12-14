У производителя суши в Челябинске нашли десятки нарушений

За антисанитарию приостановлена деятельность «Суши До» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, Калининский районный суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, работавшего под вывеской «Суши До» на улице Колхозная, на 80 суток. Причина – в массовых нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организациям общепита.

В ходе проверки было выявлено 26 таких нарушений, среди которых – нарушение поточности технологических процессов, отсутствие маркировки на инвентаре и таре. На предприятии не организован и не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил, в том числе в части прохождения сотрудниками предварительных и периодических медосмотров и прочее.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, подчеркнул, что деятельность предприятия «Суши До» создает реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболевания, причинение вреда жизни и здоровью граждан. Деятельность предприятия приостановлена на 80 суток. В постановлении отмечено, что срок исчисления наказания следует вести с 25 ноября – с момента составления протокола и фактического приостановления деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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