На Южном Урале похолодает до минус 25

В Челябинской области температура опустится ниже 20 градусов мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 15 декабря, на Южном Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура воздуха -14, -19, в низинах 20-25 градусов ниже нуля.

Днем синоптики обещают -5, -10 градусов по Цельсию, в низинах – до 14 градусов ниже нуля.

В среду, 16 декабря, ночью ожидается -10, -15 градусов, в горах и низинах – до -20. Днем 4-9 градусов ниже нуля, в низинах до -14.

В четверг ночью, по прогнозам синоптиков, в Челябинской области будет 9-14 градусов ниже нуля, днем -3, -8 градусов по Цельсию.

В Челябинске во вторник ночью ожидается 17-19 градусов ниже нуля, днем -7, -9. В среду ночью похолодает до -15, -17, днем воздух прогреется до 5-7 градусов ниже нуля. В четверг ночью синоптики обещают -10, -12, днем – 4-6 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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