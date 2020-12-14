В Челябинске отказались от высотного строительства на окраинах

В Челябинске не будут выдавать разрешения на строительство высоток на некоторых окраинах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска внесли изменения в правила землепользования и застройки, переведя земли в трех районах города в категорию А1 (зона парков, скверов, бульваров, садов). Об этом сообщил заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

Чиновник объяснил это необходимостью остановить «расползание» Челябинска и минимизировать высотное строительство на окраинах. Перемены коснулись восточной части поселка Новосинеглазово, а также территорий к востоку от озера Смолино и в районе станции Шагол.

Таким образом власти намерены реализовать принцип комплексной застройки, предполагающий строительство жилых домов параллельно с обустройством социальной и транспортной инфраструктуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.12.20

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