Челябинец, узнав о заражении ковидом, отправился с ножом в детскую библиотеку

Житель Челябинска так расстроился из-за своего ковид-положительного статуса, что ворвался с ножом в детскую библиотеку и устроил там переполох. А чтобы его задержать, пришлось применить оружие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в библиотеке на Шоссе Металлургов.

Мужчина свободно зашел в учреждение, выхватил нож, начал срывать с себя одежду и кричать, что всех травят. Сотрудники вызвали полицию. Приехавший наряд обнаружил дебошира уже на улице.

«Требование бросить нож он проигнорировал и двинулся на полицейских, – рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. – Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Чтобы пресечь противоправные действия, один из полицейских выстрелил мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен. Никто из граждан не пострадал. С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу».

Местные жители сообщили, что мужчина сбежал из расположенного неподалеку ковидного госпиталя: якобы, информация о том, что он инфицирован, вызвало у него расстройство психики. Официально эту информация пока никто не подтверждает и не опровергает.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.12.20

«А что? А вдруг?!» В Челябинске опять заговорили о достройке метро. / Прокуратура добилась от «Победы» изменений правил провоза багажа. / В Челябинске отказались от высотного строительства на окраинах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»