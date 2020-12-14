Челябинец, узнав о заражении ковидом, отправился с ножом в детскую библиотеку

Житель Челябинска так расстроился из-за своего ковид-положительного статуса, что ворвался с ножом в детскую библиотеку и устроил там переполох. А чтобы его задержать, пришлось применить оружие.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в библиотеке на Шоссе Металлургов.
Мужчина свободно зашел в учреждение, выхватил нож, начал срывать с себя одежду и кричать, что всех травят. Сотрудники вызвали полицию. Приехавший наряд обнаружил дебошира уже на улице.
«Требование бросить нож он проигнорировал и двинулся на полицейских, – рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. – Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Чтобы пресечь противоправные действия, один из полицейских выстрелил мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен. Никто из граждан не пострадал. С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу».
Местные жители сообщили, что мужчина сбежал из расположенного неподалеку ковидного госпиталя: якобы, информация о том, что он инфицирован, вызвало у него расстройство психики. Официально эту информация пока никто не подтверждает и не опровергает.
Челябинск, Павел Зварзин
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