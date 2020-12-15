На Южный Урал не пустили овощи и фрукты из Казахстана из-за китайской запрещенки

Из-за китайских мандаринов в Челябинскую область запретили ввоз фруктов и овощей из Казахстана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 13 декабря при проведении документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска КПП «Троицк» сотрудники ведомства при взаимодействии с должностными лицами ПУ ФСБ России выявили 5 нарушений при международных перевозках подкарантинной продукции.

Было пресечено 2 попытки ввоза свежих фруктов и овощей из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. В обоих случаях в документы не были внесены записи о мандаринах, перевозимых в машинах. Мандарины в каждую фуру со слов водителей были загружены уже после оформления фитосанитарных сертификатов. Происхождение мандаринов – Китай.

Стоит отметить, что ввоз цитрусовых происхождением Китай на территорию Российской Федерации запрещен с 6 января 2020 года. Обе партии продукции массом 2,5 тонны и 1,1 тонны не допущены к ввозу.

Также 13 декабря сотрудники управления пресекли 3 попытки ввоза орехов и рисовой крупы из Киргизии. 930 килограммов орехов (грецкие и миндаль) и 330 килограммов крупы ввозились на территорию без фитосанитарных сертификатов. Все 3 партии не допущены к ввозу.

Все перевозчики привлечены к административной ответственности. Им выданы предписания на возврат груза. Груз возвращен на территорию сопредельного государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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