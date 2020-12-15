Южноуралец выписал из США конфеты с марихуаной

Челябинские таможенники задержали жителя Миасса с нарко-посылкой из Штатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, житель Миасса был задержан оперативниками таможни в одном из почтовых отделений города. Мужчина получил посылку из США. Внутри находились несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. Товар был упакован в пленку с надписью «Каннабис».

При лабораторном исследовании содержимого посылки эксперты обнаружили содержание наркотических средств: в конфетах – тетрагидроканнабиол, а в ампулах – масло каннабиса (гашишное масло).

«Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств, – комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. – Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет».

Ведется следствие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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