В Челябинской области установлен очередной антирекорд по коронавирусу

Показатели суточной выявляемости коронавируса в Челябинской области после небольшого отката снова пошли вверх. И 14 декабря установлен очередной антирекорд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки подтверждено 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Региональный минздрав сообщает о 14 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались 7 человек в возрасте 46 – 88 лет. Причиной смерти 78 летней женщины стал инфаркт мозга, развившийся на фоне инфекции. Еще 6 человек скончались от хронических заболеваний.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлено 31 тысяча 164 инфицированных коронавирусом. 1079 из них умерли, непосредственно от ковида – 405.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.12.20

Южноуралец выписал из США конфеты с марихуаной. / На Южный Урал не пустили овощи и фрукты из Казахстана из-за китайской запрещенки. / Риски-2021: Россия во власти кризисного «триумвирата». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»