Шестеро магнитогорцев пострадали при столкновении двух трамваев

Шесть жителей Магнитогорска пострадали в результате столкновения двух трамваев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 15 декабря, в 07:45 на улице Грязнова.

По информации местной ГИБДД, водитель трамвая маршрута №20, двигаясь по улице Грязнова со стороны проспекта Ленина в сторону Южного перехода, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с остановившимся перед ним трамваем маршрут №14.

В результате удара травмы получили пассажиры трамвая №14. Шестеро из них обратились за медицинской помощью сразу после аварии. Двоих из них госпитализировали в больницу.

По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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