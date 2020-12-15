На Южном Урале перед судом предстанет воришка, усеявший металлоломом двухсотметровый участок путей

В Магнитогорске перед судом престанет житель Башкирии, обвиняемый в краже почти двух тонн металлолома с железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, дознанием Магнитогорского линейного отдела полиции окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в краже железнодорожного имущества на перегоне Белорецк – Укшук.

Злоумышленник был задержан транспортными полицейскими в конце октября этого года во время рейдовых мероприятий. Проверка показала, что 45-летний житель Башкирии забрался в полувагон идущего через перегон грузового поезда, и на ходу сбросил из него 1720 килограммов металлолома. Проехав так около 200 метров, он спрыгнул с вагона и начал собирать сброшенные детали, которые планировал сдать в пункт приема. В это время его и задержали сотрудники транспортной полиции. Похищенное было изъято.

Дознаватели Магнитогорского ЛОП возбудили в отношении задержанного, ранее уже судимого за совершение аналогичного преступления, уголовное дело.

В настоящее время расследование преступления завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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