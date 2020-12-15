ЧМК оштрафовали на 420 тысяч рублей за нарушения законодательства об охране воздуха

ПАО «ЧМК» привлечено к ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, Челябинской природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения требований федерального законодательства об охране окружающей среды, атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенные ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

Установлено, что компания не в полном объеме осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду. Кроме того, предприятие не обеспечивает достоверность учета переданных ООО «Мечел-Материалы» отходов производства: шлак конверторный, шлак доменный основной не гранулированный, шлак электросталеплавильный.

Также не в полном объеме выполняется план-график производственного контроля на источниках выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, допускаются нарушения правил эксплуатации установок очистки газа (не соблюдается периодичность технического осмотра установок, ряд установок не обеспечивает проектную очистку).

По указанным фактам Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица ПАО «ЧМК» возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 10 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Постановлениями Уральского межрегионального управления Росприроднадзора ПАО «ЧМК» оштрафовано 420 тысяч рублей.

Устранение нарушений законодательства находится на контроле Челябинской природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.12.20

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