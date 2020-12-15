Жители южноуральского поселка, отрезанного от мира, заявили, что их обманули единороссы (ВИДЕО)

Жители южноуральского поселка считают, что их обманули единороссы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 24 февраля текущего года в поселок Новоозерный (Верхнеуральский район) перестал ходить единственный автобус.
Народу в поселке живет немного – около 150 человек, но у них нет ни врача, ни профессиональных учебных заведений, ни выбора работы. Поэтому большинство обитателей Новоозерного ездят учиться и работать в Магнитогорск, до которого 34 километра.
Однако в феврале перевозчик решил, что гонять автобус до Новоозерного ему невыгодно, и закрыл маршрут.
«У нас всегда был автобус: даже в начале 90-х ходил. А тут отменили и все, – говорят жители. – До Бабарыко (поселок Бабарыкинский, расположенный в 13 км от Новоозерного – прим. РИА «Новый День») ходит 3 раза в день. А до нас дела нет. Мы не просим, чтобы автобус ходил каждый день. Но хотя бы несколько раз в неделю – чтобы мы могли хоть как-то выбираться отсюда».
Накануне выборов в областное Законодательное собрание, в время праймериз «Единой России» представители партии власти им обещали, что ситуация измениться сразу после выборов. Но уже середина декабря, а автобуса нет.
Чтобы напомнить чиновникам и депутатам о себе обитатели поселка записали видеообращение
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 15.12.20
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