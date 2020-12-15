В Челябинске вода хлынула из-под земли на дорогу и тротуар

В Челябинске улица превратилась в каток из-за коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальный инцидент произошел сегодня, 15 декабря, в середине дня. Об этом сообщает telegram-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В районе дома 15 по улице Румянцева произошел выход воды из колодца на проезжую часть и тротуар. Образовавшуюся наледь устраняет подрядная организация», – сообщили представители ведомства.

Во второй половине дня подрядчик приступил к обработке противогололедным материалом мест выхода воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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