В Челябинской области задержали банду угонщиков. В ход пошло оружие

В Челябинской области полицейские задержали группировку, специализировавшуюся на кражах дорогих иномарок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудники уголовного розыска регионального полицейского главка вышли на след троих мужчин после угона машины «Хендай Санта Фэ» 2019 года выпуска в поселке Новоказанцево Сосновского района. Автомобиль перегоняли в Еткульский район, дому одного из них.

Во время задержания один из мужчин попытался скрыться на личном автомобиле. В ходе преследования бойцы Росгвардии открыли огонь из огнестрельного оружия, автомобиль был блокирован, водитель задержан. Как установлено позже, эта машина использовалась злоумышленниками для сопровождения похищенных машин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 158 УК РФ.

По версии следствия, задержанные – уроженцы Челябинской, Курганской областей и Республики Казахстан – действовали в различных городах Южного Урала. В ночное время, используя специальные технические средства, они похитили еще шесть дорогостоящих иномарок с неохраняемых парковок. Ущерб превысил 19 миллионов рублей.

В ходе обыска обнаружено несколько похищенных иномарок, которые в настоящее время возвращены законным владельцам. Кроме того, изъяты сканеры передачи данных, компьютерная техника, мобильные устройства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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