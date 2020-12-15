В правительстве Челябинской области прокомментировали информацию о новогоднем локдауне

В южноуральских соцсетях появилось сообщение о готовящемся локдауне. Чиновники такой разворот событий отрицают, но с оговорками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мессенджерах и чатах стала появляться информация о том, что оперштаб по противодействию коронавирусу, якобы, принял решение ввести в регионе жесткие ограничения с 28 декабря по 17 января. И в числе прочего закрыть все досуговые, и спортивные учреждения, предприятия сферы обслуживания, магазины (кроме продовольственных и аптек), практически все образовательные учреждения. Правда, оговаривались авторы сообщения, соответствующее распоряжение губернатора еще не подписано, но утверждали, что будет подписано в ближайшее время.

В правительстве Челябинской области эту информацию опровергают: «В мессенджерах и соцсетях распространяется фейковая информация о якобы новых ограничительных мерах в Челябинской области. На данный момент решений об ужесточении ограничительных мер нет», – заявляют в пресс-службе.

Правда, многих южноуральцев смутило уточнение «на данный момент».

Отметим, что подобные ситуации нередко возникают из-за стремления чиновников к кулуарности. Так, в ряде российских регионов заседание антиковидных штабов транслируют в прямом эфире, в Челябинской же области информация выдается дозировано и исключительно через пресс-службы. Даже брифинг по ситуации с коронавирусом, который раньше проходил ежедневно, теперь проводят раз в неделю и видеть его могут только журналисты.

Челябинск, Павел Зварзин

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