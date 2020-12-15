В Челябинске упразднят управление здравоохранения

Все челябинские больницы подчинят областному министерству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске создана рабочая группа по ликвидации городского управления здравоохранения. Его функцию будут переданы министерству здравоохранения Челябинской области. Эту информацию подтвердила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Напомним, реорганизация системы здравоохранения Южного Урала началась в 2018 году, когда первые районные и городские больницы стали переходить в прямое подчинение региональным властям. Челябинск изначально было решено оставить напоследок. Правда, лечебные учреждения областного подчинения также действовали на территории города.

К концу 2020 года самостоятельность сохранили лишь медицинские системы Карталинского района и Челябинска. Их переподчинение региональному минздраву должно завершить реорганизацию.

По словам Ирины Гехт, процесс передачи полномочий согласован с городскими властями. Процесс займет около полугода. Ему будет предшествовать обсуждение в стенах законодательного собрания Челябинской области и принятие депутатами соответствующего законодательного акта.

Чем это обернется для финансового состояния больниц Челябинска, неизвестно. Ведь, хотя в значительной мере финансирование медицинских учреждений лежит на фонде обязательного медицинского страхования Челябинской области, часть затрат на их содержание лежала на городской казне. Между тем, проект бюджета Челябинска на 2021 год лишь недавно прошел процедуру публичных слушаний и готовится к принятию уже на следующей неделе. И финансирование здравоохранения в этом документе предусмотрено. При этом, если больницы будут переданы в ведение минздрава, городские власти уже не будут иметь права тратить бюджетные средства на их содержание.

Руководители городских больниц не скрывают опасений, связанных с изменением подчиненности медучреждений. Причем как финансового, так и, прежде всего, организационного плана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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