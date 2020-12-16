Начальника управления южноуральского минздрава задержали за взятку

Высокопоставленная чиновница министерства здравоохранения Челябинской области попалась на взятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальницу управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области Арину Устюгову задержали вчера, 15 декабря, в одном из кафе в центре Челябинска в момент получения взятки.

Чиновница получила более 500 тысяч рублей от представителя компании, реализующей лекарственное средства, используемого при лечении редкого заболевания.

По предварительным данным, деньги были вознаграждением за информацию о числе пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лекарстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.12.20

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