В Челябинске неуправляемая иномарка врезалась в маршрутный ПАЗ. Есть пострадавшие

В Челябинске легковушка врезалась в маршрутку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла утром во вторник, 15 декабря.

«Около 06:47 напротив дома № 5/1 по улице Садовая водитель автомобиля «Форд», женщина 1994 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем ПАЗ (маршрут №36, ООО «Первая гильдия»), водитель – мужчина 1973 года рождения», – уточнили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка маршрутного автобуса. Женщине рекомендовали амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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