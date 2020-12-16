В Челябинске поймали наркодилеров с 70 килограммами «синтетики»

На Южном Урале полицейские изъяли у двух дилеров около 70 килограммов синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция задержала двух жителей Челябинска и Свердловской области, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств.

Одного из злоумышленников полиция остановила в Челябинске на улице Северный Луч. При нем полицейские обнаружили более 20 килограммов синтетических наркотиков, спрятанных внутри двух садовых насосов.

Предварительно установлено, что мужчина намеревался продать запрещенные вещества бесконтактным способом посредством сети Интернет. В ходе обысков в принадлежащих ему двух гаражных боксах и на территории садового участка изъято порядка 49 килограммов наркотических средств.

При проведении дальнейших мероприятий в Копейске полицейские задержали его подельника – ранее неоднократно судимого жителя Свердловской области. По месту его жительства также обнаружен синтетический наркотик общей массой более 750 граммов.

Следственными органами возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ, которые впоследствии были соединены в одно производство. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств деятельности наркодилеров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.20

В Челябинске неуправляемая иномарка врезалась в маршрутный ПАЗ. Есть пострадавшие. / Начальника управления южноуральского минздрава задержали за взятку. / Правительство и ЦБ РФ «бездумно играют в игру – обесценивание рубля». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»