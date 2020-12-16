В Челябинской области за сутки от ковида скончались 9 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 310 новых случаев коронавирусной инфекции.
Региональный минздрав сообщает о 15 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек в возрасте 46 – 93 лет. Причиной смерти 40-летнего мужчины стали шок и декомпенсированное легочное сердце. Еще пятеро умерли от хронических заболеваний.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 31 тысяча 474 инфицированных. 1 тысяча 94 из них умерли, непосредственно от ковида – 414.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.12.20
В Челябинске поймали наркодилеров с 70 килограммами «синтетики». / В Челябинске неуправляемая иномарка врезалась в маршрутный ПАЗ. Есть пострадавшие. / Начальника управления южноуральского минздрава задержали за взятку. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube