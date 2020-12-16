В Челябинской области за сутки от ковида скончались 9 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 310 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о 15 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек в возрасте 46 – 93 лет. Причиной смерти 40-летнего мужчины стали шок и декомпенсированное легочное сердце. Еще пятеро умерли от хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 31 тысяча 474 инфицированных. 1 тысяча 94 из них умерли, непосредственно от ковида – 414.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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