Экологи признали ММК одной из самых открытых компаний в металлургии

ММК сохранил высокие позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания второй год подряд вошла в топ-10 рейтинга открытости российских горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности, выпускаемого Всемирным фондом дикой природы (WWF) России. ММК был отмечен в числе компаний, избежавших аварий или спорных экологических ситуаций в 2020 году.

В 2020 году в рейтинг WWF России вошли 40 компаний металлургического и горнодобывающего секторов. ММК, как и в 2019 году, занял 10 строчку. Всемирный фонд дикой природы России выпускает годовые рейтинги экологической ответственности российских компаний с 2017 года, их цель – способствовать улучшению экологической ситуации в России, а также привлечь внимание общества и бизнеса к важности своевременного и полного открытия информации о воздействии производства на окружающую среду.

Компании – участники рейтинга оцениваются по трем критериям: качество экологического менеджмента, уровень воздействия на окружающую среду, полнота раскрытия информации. По итогам года ММК занял особенно высокую позицию по третьему критерию, разделив 6 – 9 строчки.

Компания действительно уделяет большое внимание раскрытию полной и актуальной информации по вопросам устойчивого развития: так, в июле 2020 года ПАО «ММК» опубликовало Отчет об устойчивом развитии за 2019 год, составленный по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards). Также составители рейтинга отметили ММК в числе компаний, на территориях присутствия которых за отчетный период не было зафиксировано аварий или спорных экологических ситуаций.

Экологическая повестка занимает заметное место в работе ММК: так, в рамках стратегии развития до 2025 года компания реализует инициативу «Чистый город», благодаря которой комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске, где находится основная производственная площадка компании, должен снизиться до значения меньше 5 единиц, что соответствует определению «Чистый город». Уже в 2019 году Минприроды исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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