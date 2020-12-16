Волшебство. В Озерске научились «превращать» одну рыбу в другую

Представителя озерского предпринимателя поймали на переработке просроченной рыбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговая группа ведомства при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» 15 декабря установила нарушения, совершенные уполномоченным лицом ИП Степин В.Ю. (Озерск).

Так, 7 декабря на предприятии из 47,2 кг свежемороженого сазана, поступившего на предприятие еще 4 ноября и срок годности которого истек 1 декабря, была произведена продукция… карп горячего копчения. Также уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта осуществлялось преждевременное гашение ветеринарных документов на поступающий подконтрольный груз: 9, 16 и 25 ноября эВСД были погашены в течение 20-50 минут после того, как ветеринарные документы оформили в Екатеринбурге.

Ранее за выявленные нарушения уполномоченному лицу этого хозяйствующего субъекта уже выдавалось предупреждение. За вновь выявленные нарушения приостановлена регистрация уполномоченного лица во ФГИС «Ветис. Паспорт» сроком на 1 месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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