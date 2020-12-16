Мэрия Челябинска забыла про горожан, оставшихся без контейнерной площадки из-за банкротства МУПа

В густонаселенном районе Челябинска снова выросла стихийная свалка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЦКС» (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера), во дворе дома №66А по Комсомольскому проспекту вновь скопился мусор. Отходы на огороженную забором площадку несут жители ближайших домов.

Ранее здесь было организовано сразу две контейнерные площадки. Одна принадлежала коммерческой организации, но в итоге была перенесена в другое место. Вторая, предназначенная для сбора отходов из многоквартирных домов, стояла на балансе МУП «ГорЭкоЦентр». МУП в настоящее время находится в стадии банкротства. А площадка решением управления ЖКХ Челябинска демонтирована, контейнеры вывезены, объект снят с обслуживания.

«Муниципальные власти тогда выдали предписание управляющей компании, которая обслуживает ближайший жилфонд, организовать новую площадку для сбора отходов. Но этого не было сделано», – рассказали в ЦКС.

Проконтролировать выполнение предписания чиновники, видимо, как всегда, забыли. А люди, несмотря на отсутствие баков, продолжили складировать ТКО на привычном месте. В ноябре отходов скопилось столько, что появившуюся свалку подрядчики регоператора вывезли. Но дальнейшие действия оставляют за горожанами.

Между тем, квитанции на услугу по обращению с ТКО присылать челябинцам не забывают. Предлагая выносить мусор на контейнерные площадки во дворах соседних домов – занятие не только не слишком удобное, но и чреватое возникновением конфликтов с жителями этих самых зданий. Ведь не каждого устроит объяснение, что «пришельцы» скидывают свой мусор в чужом дворе на вполне законных основаниях.

При этом в компании заявляют, что ответственность за оборудование и постановку на учет контейнерных площадок лежит на муниципальных властях.

А вот мэрия и районные администрации объяснить ситуацию, кроме как нежеланием чиновников заниматься проблемой, вряд ли смогут. Напомним, с самого начала «мусорной» реформы городские чиновники и депутаты только и делали, что искали, на кого бы свалить обязанность по оборудованию мест накопления ТКО. Которая в законе закреплена именно за органами местного самоуправления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.20

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