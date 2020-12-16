Суд отменил решение, запрещающее менять границы Челябинского бора

Дело о границах Челябинского бора вернули в суд Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 16 декабря, кассационный суд отменил решение Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области.

Напомним, острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяли чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора.

Дискуссия, казалось, началась. Но в конце того же месяца Законодательное собрание Челябинской области, игнорируя многочисленные протесты общественности, все-таки приняло документ, согласно которому участок под строительство центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Видимо, депутаты сочли, что забрать 4,2 гектара в одном месте, а в другом – добавить 50 гектаров – вполне приемлемый компромисс. Но компромисс рождается лишь в ходе взаимоуважительной дискуссии. В этом же случае налицо оказалось грубое пренебрежение обеспокоенностью горожан и желание настоять на своем вопреки общественным настроениям. В результате экоактивисты обратились в суд с требованием вернуть в состав памятника природы исключенный участок. Оговорившись, что против включения в границы ООПТ урочища Монахи никаких возражений у них нет.

Однако сначала районный, а затем и Челябинской областной суд встали на сторону парламентариев. Между тем, 19 мая депутаты городской Думы в ходе заседания комиссий одобрили изменения градостроительной документации, позволяющие начать строительство нового комплекса детской больницы в городском бору.

Но в сентябре свое слово сказал Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Он не только отменил решение Челябинского областного суда об отказе в апелляции, но и вынес новое решение – об отмене принятого Законодательным собранием Челябинской области документа, изменившего границы городского бора. Правда, отменил документ полностью.

Юристы южноуральского парламента направили жалобу на решение последней инстанции в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, прописавшийся не так давно в Челябинске. А потом в эту же инстанцию свою жалобу с требованием отмены судебного постановления направило министерство экологии Челябинской области. Чиновники заявили, что в ходе рассмотрения гражданского иска были нарушены права их ведомства.

Это привело обжаловавших постановление Заксобрания в недоумение. «Процессуальный статус министерства экологии – лицо, которое не привлечено к участию в деле. Лицо знало о процессе, но не участвовало. И вдруг решило, что права его нарушились», – прокомментировали этот ход активисты.

Но накануне судебного заседания, 15 декабря, кассационный суд вернул жалобу минэкологии адресату, сочтя, что если ведомство не является участником процесса, его права не нарушены.

Сегодняшнее судебное заседание вернуло рассмотрение иска на шаг назад. «Судебное заседание состоялось. ЗСО представило еще одно дополнение, в котором указало, что апелляционная инстанция вышла за пределы исковых требований, отменив решение ЗСО по границам полностью. Прокуратура свою позицию по жалобе полностью не озвучила, сообщив лишь, что согласна с тем, что постановление полностью отменять нельзя, – рассказали эко-активисты. – Кассационный суд совещался 20 минут и огласил свою позицию по жалобе – вернуть в апелляционный суд для повторного рассмотрения. Какие основания и что суд апелляционной инстанции нарушил, увидим только в тексте судебного акта».

Формально после этого решения постановление регионального парламента продолжает действовать. И строительство на участке, запланированном под возведение хирургического корпуса детской областной больницы теоретически возможно. Правда, в случае повторной отмены документа чиновникам придется ответить за потраченные впустую деньги.

Кроме того, активистов обнадеживает указание в качестве причины возврата иска на повторное рассмотрение выход за пределы исковых требований. Ведь общественники требовали отменить постановление лишь в части исключение из состава Челябинского городского бора участка под строительство учреждения. Пункты о включении в его границы новых участков они не оспаривали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.20

Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции. / «Для борьбы с инакомыслием»: под видом санкций за хамство чиновников Госдума ужесточила механизм для наказания простых россиян. / Мэрия Челябинска забыла про горожан, оставшихся без контейнерной площадки из-за банкротства МУПа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»