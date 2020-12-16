Южноуралец, пытаясь смягчить приговор, напал на судью с молотком

Житель Южного Урала, пытаясь избежать сурового приговора, напал на судью с молотком.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, в декабре 2017 года в Еманжелинске мужчина напал на мирового судью, в производстве которого находилось уголовное дело, по факту угрозы убийством и причинения тяжких телесных повреждений (ст. 119 УК РФ).

Опасаясь, что судья вынесет ему суровый приговор, южноуралец несколько раз ударил женщину молотком и ножом по голове, а также воткнул ей нож в грудь. Нападавший надеялся, что ранения повлекут за собой тяжкий вред здоровью, женщина не сможет исполнять служебные обязанности и дело передадут другому судье. Сам он с места преступления скрылся.

Но его нашли. И 15 июня текущего года Копейский городской суд признал мужчину виновным в угрозе убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением дел в суде, совершенной с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 296 УК РФ). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев в колонии общего режима.

Осужденный и его защитник обратились с апелляционными жалобами в областной суд. Они настаивали на отмене приговора, заявляя, что мужчина к совершению данного преступления непричастен.

Однако сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил первоначальный вердикт без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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